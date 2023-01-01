Биография

Клеа ДюВалл — актриса, режиссер, сценарист, продюсер. В ее фильмографии более 80 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в фильме ужасов «Факультет», драме «Прерванная жизнь», фантастической ленте «Жена астронавта». Родилась 25 сентября 1977 года. Клеа ДюВалл выросла в семье артиста Стивена ДюВалля. После развода родителей сбежала из дома и жила самостоятельной жизнью. Образование получила в школе искусств в Калифорнии. Первым фильмом Клеа ДюВалл стал триллер «Маленькие ведьмы» 1996 года. Актриса снялась в эпизодах рейтинговых сериалов, среди которых «Закон и порядок», «Скорая помощь», «Баффи — истребительница вампиров». В 1998 году на экраны вышел научно-фантастический фильм ужасов режиссера Роберта Родригеса «Факультет» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Элайджа Вуд, Джош Хартнетт, Сальма Хайек и другие. Картина номинировалась на премию «Сатурн». Также Клеа ДюВалл исполнила роль в драме «Прерванная жизнь» с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли. Актриса играла в таких полнометражных кинолентах, как «Это все она», «Неисправимые», «Жена астронавта», снялась в сериалах «Кости», «Рассказ служанки», «Романовы».