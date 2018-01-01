Мой питомец — псих (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

В американском мультсериале для взрослых «Мой питомец — псих» вы познакомитесь с Хани — пуделем, которая устраивает сеансы групповой психотерапии для соседских и бездомных животных. Если не терпится узнать обо всех человеческих неврозах, то оставайтесь на Wink, чтобы 1 сезон сериала «Мой питомец — псих» смотреть онлайн уже сейчас!



В первом сезоне увлеченная психиатрией пудель Хани открывает свою гостиную другим животным. Так, всезнайка корги Эльза и неряшливый сенбернар Шеф, черепаха Шел и терьер с обессивно-компульсивным расстройством Диабло, самовлюбленный свин Макс и стареющая персидская кошка Табита, уличный кот Серый, наивный Чико и медлительный лори Чотчке обсуждают проблемы и нездоровые привязанности друг друга.



Не пропустите яркий американский проект Дженнифер Криттенден, Клеа Дюваль и Габриэль Аллан — оставайтесь на Wink, чтобы 1 сезон мультсериала «Мой питомец — псих» смотреть онлайн в HD-качестве!

