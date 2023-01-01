Биография

Марк Керклэнд — американский режиссер анимации, известный по работе над мультсериалом «Симпсоны». Обладатель трех наград Primetime Emmy Awards, двух премий Environmental Media Awards и премии Pioneer in Television Animation Award Международного кинофестиваля в Бербанке. Родился 5 ноября 1956 года. Керклэнд проявил интерес к рисованию в раннем возрасте. В 17 лет он начал учиться по программе экспериментальной анимации в Калифорнийском институте искусств, получив там степень бакалавра гуманитарных наук. Его наставляли Жюль Энгель, Кендалл О'Коннор, Олли Джонстон и Мо Голлаб. В 1976 году Марк вместе с однокурсником Ричардом Джеффрисом выиграл студенческую премию «Оскар» за анимационный фильм на песню Дэвида Боуи Fame. После получения степени начал работать на мультипликатора Уильяма Ханна. На счету Марка Керклэнда режиссура свыше 80 эпизодов мультсериала «Симпсоны». В 2021 году кинодеятель покинул проект, чтобы стать руководящим директором анимационного сериала «Мой питомец — псих». Как независимый режиссер Керклэнд написал и спродюсировал отмеченные наградами короткометражные фильмы, которые демонстрировались на кинофестивалях и в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В течение пяти лет участвовал в 25 фестивалях со своими проектами.