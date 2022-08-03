Мой питомец — псих (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Пуделиха Хани устраивает сеансы групповой психотерапии для соседских домашних и бездомных животных. На встречи приходят стареющая персидская кошка (бывшая королева красоты), терьер с обсессивно-компульсивным расстройством, уличный кот, состоящий в полигамных отношениях, и хомячиха, переживающая утрату своего партнера, которого сама же и съела. У Хани свои проблемы: ее муж-сенбернар обожает есть носки хозяина и слишком часто вылизывается.

