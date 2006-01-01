WinkСериалыМой генерал1-й сезон8-я серия
Мой генерал (сериал, 2006) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.62006, Мой генерал. Серия 8
Мелодрамы, Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Молодая преподавательница московского ВУЗа Марина Красовская собирается в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской диссертации, вечный жених Эдик – все это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, детективном, на худой конец — романтическом. И получает все в первый же день «в одном флаконе».
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- Актёр
Сергей
Жигунов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- АМАктёр
Андрей
Межулис
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- КИАктриса
Ксения
Ильясова
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Ада
Роговцева
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ОНСценарист
Ольга
Нагдасева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ССХудожница
Светлана
Смирнова
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев