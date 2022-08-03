Мой генерал (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Мой генерал. Серия 1
Мелодрама, Детектив16+

Молодая преподавательница московского ВУЗа Марина Красовская собирается в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской диссертации, вечный жених Эдик – все это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, детективном, на худой конец — романтическом. И получает все в первый же день «в одном флаконе».

Россия
Мелодрама, Детектив
SD
44 мин / 00:44

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

