WinkСериалыМой генерал1-й сезон1-я серия
Мой генерал (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.82006, Мой генерал. Серия 1
Мелодрама, Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+45 мин
Мой генерал
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Молодая преподавательница московского ВУЗа Марина Красовская собирается в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской диссертации, вечный жених Эдик – все это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, детективном, на худой конец — романтическом. И получает все в первый же день «в одном флаконе».
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- Актёр
Сергей
Жигунов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Андрей
Межулис
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- КИАктриса
Ксения
Ильясова
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Ада
Роговцева
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ОНСценарист
Ольга
Нагдасева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ССХудожница
Светлана
Смирнова
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев