Мой генерал (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Молодая преподавательница московского ВУЗа Марина Красовская собирается в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской диссертации, вечный жених Эдик – все это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, детективном, на худой конец — романтическом. И получает все в первый же день «в одном флаконе».

