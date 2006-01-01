Мой генерал. Серия 4
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Мой генерал (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62006, Мой генерал. Серия 4
Мелодрамы, Детективы16+

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Сюжет

Молодая преподавательница московского ВУЗа Марина Красовская собирается в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской диссертации, вечный жених Эдик – все это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, может, детективном, на худой конец — романтическом. И получает все в первый же день «в одном флаконе».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой генерал»

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