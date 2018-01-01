Московские тайны. Опасный переплет (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
В Российской Государственной Библиотеке – знаменитой «Ленинке» – страшный переполох: молодой парень подошел сдать книгу и вдруг упал замертво. Налицо все признаки отравления. Что это – теракт в непосредственной близости от Кремля? Разборки наркоторговцев? Личная месть? Версии отпадают одна за другой, а следователю Насте Вяземской не дают покоя маленькие странности… Что за несуразная одежда висит в шкафу покойного? Зачем он записал телефон какой-то вахтерши? И если в его квартире нет ни одной книги, что ему понадобилось в «Ленинке»? Времени на долгие раздумья нет: неизвестно, где и как убитого настигла отрава, и кого она подстерегает еще.
Сериал Московские тайны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- АШРежиссёр
Антон
Шарапов
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Евгений
Пронин
- ПУАктёр
Павел
Усачев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Александр
Робак
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- ВЦАктёр
Виктор
Цекало
- ЛВАктриса
Лина
Весёлкина
- ИМАктёр
Иван
Мамонов
- ЖСАктриса
Жанна
Семенова
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ВВАктёр
Валентин
Валл
- ИПАктриса
Ирина
Петрова
- ИШСценарист
Игорь
Шаров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- МООператор
Михаил
Оркин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков