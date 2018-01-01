Московские тайны. Опасный переплет (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В Российской Государственной Библиотеке – знаменитой «Ленинке» – страшный переполох: молодой парень подошел сдать книгу и вдруг упал замертво. Налицо все признаки отравления. Что это – теракт в непосредственной близости от Кремля? Разборки наркоторговцев? Личная месть? Версии отпадают одна за другой, а следователю Насте Вяземской не дают покоя маленькие странности… Что за несуразная одежда висит в шкафу покойного? Зачем он записал телефон какой-то вахтерши? И если в его квартире нет ни одной книги, что ему понадобилось в «Ленинке»? Времени на долгие раздумья нет: неизвестно, где и как убитого настигла отрава, и кого она подстерегает еще.



