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Московские тайны. Опасный переплет
Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Опасный переплет»

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Опасный переплет»

Режиссёры

Антон Шарапов

Антон Шарапов

Режиссёр

Актёры

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум

АктрисаНастя Вяземская
Евгений Пронин

Евгений Пронин

АктёрЦыганов
Павел Усачев

Павел Усачев

АктёрЛадашкин
Иван Жвакин

Иван Жвакин

АктёрАртём
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актрисамама Насти
Владислав Ветров

Владислав Ветров

Актёротец Насти
Александр Робак

Александр Робак

АктёрЯкупов
Алексей Лонгин

Алексей Лонгин

АктёрИсаков
Виктор Цекало

Виктор Цекало

Актёрэксперт
Лина Весёлкина

Лина Весёлкина

АктрисаЮля Гример
Иван Мамонов

Иван Мамонов

АктёрОдорожный
Жанна Семенова

Жанна Семенова

Актрисаадминистратор
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

Актрисасотрудница читального зала
Валентин Валл

Валентин Валл

Актёртренер Богданова
Ирина Петрова

Ирина Петрова

Актрисасоседка

Сценаристы

Игорь Шаров

Игорь Шаров

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Игорь Марин

Игорь Марин

Продюсер
Ольга Полесицкая

Ольга Полесицкая

Продюсер
Евгений Головин

Евгений Головин

Продюсер

Операторы

Михаил Оркин

Михаил Оркин

Оператор

Композиторы

Валерий Царьков

Валерий Царьков

Композитор