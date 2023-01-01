Биография

Валентин Валл – актер. Родился в 1978 году. Актерское образование получал в Воронеже. После окончания академии искусств в 1999 году работал в Калининграде. Зарекомендовал себя как талантливый артист драмы. Среди сценических ролей Валла – Треплев в чеховской «Чайке», Рекс Каннингхэм в комедии С. Моэма «Недосягаемая», главный герой «Вешних вод» И. Тургенева. Переехав в Москву в 2004-м, сыграл две роли в «Сказках старого Арбата» Театра киноактера, получил приглашения к сотрудничеству от нескольких зрелищных организаций, возобновил съемки в кино. Кинокарьера артиста началась боевиком 2001 года «Кобра. Антитеррор». В сериале «Солдаты» он играет сержанта Прохорова. Главная роль Валла в фильме 2011 года «Как я встретил вашу маму» впечатлила зрителя и продюсеров. В мелодраматическом сериале 2013 года «Анечка» артист снова создает образ главного героя. Его Кирилл - сильный, мужественный, целеустремленный мужчина. Интересной оказалась и роль актера в лирической комедии «Между нами, девочками». Продавец компьютеров в небольшом эпизоде ленты собрал массу «лайков». В роли врача скорой помощи (сериал «Склифосовский») артист выступал в трех сезонах драмы.