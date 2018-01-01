Московские тайны. Опасный переплет. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Московские тайны. Опасный переплет
1-й сезон
1-я серия

Московские тайны. Опасный переплет (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92018, Московские тайны. Опасный переплет. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Российской Государственной Библиотеке – знаменитой «Ленинке» – страшный переполох: молодой парень подошел сдать книгу и вдруг упал замертво. Налицо все признаки отравления. Что это – теракт в непосредственной близости от Кремля? Разборки наркоторговцев? Личная месть? Версии отпадают одна за другой, а следователю Насте Вяземской не дают покоя маленькие странности… Что за несуразная одежда висит в шкафу покойного? Зачем он записал телефон какой-то вахтерши? И если в его квартире нет ни одной книги, что ему понадобилось в «Ленинке»? Времени на долгие раздумья нет: неизвестно, где и как убитого настигла отрава, и кого она подстерегает еще.

Сериал Московские тайны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Опасный переплет»