Мосгаз (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.52012, Мосгаз. Серия 9
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Роман
Мадянов
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ВЧПродюсер
Владимир
Чудовский
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- ЭБХудожница
Элина
Бурдо
- ЛЛХудожница
Лариса
Лебедева
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский