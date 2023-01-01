Мосгаз
Wink
Сериалы
Мосгаз

Мосгаз (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.52012, Мосгаз 1 сезон
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?

Все сезоны сериала Мосгаз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мосгаз»

Всё