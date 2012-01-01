Мосгаз. Серия 8
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Мосгаз (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.52012, Мосгаз. Серия 8
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мосгаз»

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