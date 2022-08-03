Мосгаз (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?

