Мосгаз (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Детектив, Криминал18+

О сериале

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать?

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

