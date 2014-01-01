Море. Горы. Керамзит (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2014, Море. Горы. Керамзит. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В одном из прибрежных посeлков Сочи, Весeлом, русские староверы живут бок о бок с черкесами, армянами, греками и пр. Течeт размеренная жизнь: староверы молятся и выращивают овощи, остальные — зарабатывают на туристах. Внезапно привычную жизнь посeлка нарушает известие — в Сочи будет Олимпиада. В посeлок Весeлое приходит олимпийская стройка.
Сериал Море 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
1.8 IMDb
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- АЖАктёр
Александр
Жулин
- Актёр
Андрей
Кайков
- Актриса
Дана
Абызова
- АААктёр
Армэн
Арушанян
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- МССценарист
Маргарита
Симоньян
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- НФПродюсер
Наталья
Фролова
- КМХудожник
Константин
Мельников
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов