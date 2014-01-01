Море. Горы. Керамзит (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Море. Горы. Керамзит
1-й сезон
1-я серия

2014, Море. Горы. Керамзит. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одном из прибрежных посeлков Сочи, Весeлом, русские староверы живут бок о бок с черкесами, армянами, греками и пр. Течeт размеренная жизнь: староверы молятся и выращивают овощи, остальные — зарабатывают на туристах. Внезапно привычную жизнь посeлка нарушает известие — в Сочи будет Олимпиада. В посeлок Весeлое приходит олимпийская стройка.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
1.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Море. Горы. Керамзит»