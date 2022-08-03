Мир безмятежности. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Мир безмятежности
1-й сезон
3-я серия

Мир безмятежности (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.92020, A World of Calm
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Расслабляющие сказки для уставших взрослых. «Мир безмятежности» — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир безмятежности»