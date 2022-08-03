WinkДетямМир безмятежности1-й сезон3-я серия
Мир безмятежности (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92020, A World of Calm
Документальный0+
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О сериале
Расслабляющие сказки для уставших взрослых. «Мир безмятежности» — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэниэл
М. Смит
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр дубляжа
Юрий
Колокольников
- Актёр дубляжа
Даниил
Страхов
- Актриса дубляжа
Оксана
Фандера
- Актёр дубляжа
Филипп
Янковский
- Актриса дубляжа
Виктория
Исакова
- РМОператор
Роджер
Муннс
- ТХКомпозитор
Том
Хоу