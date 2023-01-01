Приянка Чопра Джонас

Биография

Приянка Чопра — певица, фотомодель и актриса из Индии. Обладательница титула «Мисс Мира — 2000». Удостоена ряда кинонаград и премии Падма Шри. Родилась в Джамшедпуре 18 июля 1982 года. Будущая артистка мечтала поступить на психологию или стать программистом, сочиняла рассказы, пела и танцевала. Позже решила попробовать себя в актерстве. В 18 лет она стала «Мисс мира», потом еще 7 раз становилась «Мисс Индия» и побеждала в конкурсе «Мисс Вселенная». Дебют Приянки Чопры в кино состоялся в 2002 году в ленте Thamizhan. Серьезная кинематографическая карьера началась в Болливуде с картины «Из воспоминаний». Позже последовали проекты «Выходи за меня замуж», «Любовь над облаками», «Дон. Главарь мафии» и другие. За пределами Индии девушка работала над лентами «Куантико», «Спасатели Малибу» и «Мы можем быть героями».