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Мир безмятежности

Мир безмятежности (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.92020, A World of Calm 1 сезон
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расслабляющие сказки для уставших взрослых. «Мир безмятежности» — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир безмятежности»

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