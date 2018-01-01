Мир безмятежности (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Расслабляющие сказки для уставших взрослых. «Мир безмятежности» — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.

