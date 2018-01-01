WinkДетямМир безмятежности1-й сезон
Мир безмятежности (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.92020, A World of Calm 10 серий
Документальный0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Расслабляющие сказки для уставших взрослых. «Мир безмятежности» — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэниэл
М. Смит
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр дубляжа
Юрий
Колокольников
- Актёр дубляжа
Даниил
Страхов
- Актриса дубляжа
Оксана
Фандера
- Актёр дубляжа
Филипп
Янковский
- Актриса дубляжа
Виктория
Исакова
- РМОператор
Роджер
Муннс
- ТХКомпозитор
Том
Хоу