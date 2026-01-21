Михайло Ломоносов. Сезон 1. Серия 9
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Михайло Ломоносов
1-й сезон
9-я серия

Михайло Ломоносов (сериал, 1984) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.71984, Михайло Ломоносов. Сезон 1. Серия 9
Драма, Биография18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История России 18-го века через жизнь и деятельность выдающегося ученого и литератора Михайлы Ломоносова.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Михайло Ломоносов»