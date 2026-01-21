Михайло Ломоносов. Сезон 1. Серия 3
Михайло Ломоносов (сериал, 1984) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1984, Михайло Ломоносов. Сезон 1. Серия 3
Драма, Исторический12+
О сериале

История России 18-го века через жизнь и деятельность выдающегося ученого и литератора Михайлы Ломоносова.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

