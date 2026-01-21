Михайло Ломоносов (сериал, 1984) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1984, Михайло Ломоносов. Сезон 1. Серия 2
Драма, Исторический12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 12+72 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 1
- 12+72 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 2
- 12+71 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 3
- 12+67 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 4
- 12+72 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 5
- 12+78 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 6
- 12+77 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 7
- 12+77 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 8
- 12+82 мин
Михайло Ломоносов
Сезон 1 Серия 9
О сериале
История России 18-го века через жизнь и деятельность выдающегося ученого и литератора Михайлы Ломоносова.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- ВСАктёр
Виктор
Степанов
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- ИВАктёр
Игорь
Волков
- ИЛАктриса
Илзе
Лиепа
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Анатолий
Васильев
- АДАктриса
Анастасия
Деревщикова
- Актриса
Людмила
Полякова
- АДАктёр
Андрей
Дударенко
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- Актёр
Борис
Плотников
- Актёр
Кирилл
Козаков
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ЛНСценарист
Леонид
Нехорошев
- ООСценарист
Олег
Осетинский
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов