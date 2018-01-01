Wink
Сериалы
Михайло Ломоносов
Актёры и съёмочная группа сериала «Михайло Ломоносов»

Режиссёры

Александр Прошкин

Режиссёр

Актёры

Виктор Степанов

АктёрМихайло Ломоносов
Александр Домогаров

АктёрАлександр Сумароков
Олег Меньшиков

АктёрДмитрий Виноградов
Пётр Меркурьев

Актёр
Игорь Волков

АктёрЛомоносов в молодости
Илзе Лиепа

АктрисаЭлизабет
Александр Михайлов

АктёрМихайло Ломоносов в отрочестве
Анатолий Васильев

АктёрВасилий Дорофеевич, отец
Анастасия Деревщикова

АктрисаЕлена Ломоносова
Людмила Полякова

АктрисаИрина Семеновна Карельская, мачеха
Андрей Дударенко

АктёрМошкарь
Сергей Плотников

АктёрНартов
Борис Плотников

АктёрПетр III
Кирилл Козаков

АктёрПетр II
Виктор Сергачев

АктёрБерграт Генкель

Сценаристы

Леонид Нехорошев

Сценарист
Олег Осетинский

Сценарист

Композиторы

Владимир Мартынов

Композитор