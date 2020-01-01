Мертвые души. Серия 4
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4-я серия

Мертвые души (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.02020, Мертвые души. Серия 4
Комедия, Драма18+

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О сериале

Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, – афера современности.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мертвые души»