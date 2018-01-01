Мертвые души (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМертвые души1-й сезон
8.02020, Мертвые души. Сезон 1 4 серии
Комедия, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, – афера современности.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Григорий
Константинопольский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Семён
Слепаков
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Сценарист
Григорий
Константинопольский
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Художник
Григорий
Константинопольский
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- АММонтажёр
Анна
Мацкова
- ВАМонтажёр
Владимир
Аршинин
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- АСКомпозитор
Александр
Соколов