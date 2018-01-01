Мертвые души (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, – афера современности.

