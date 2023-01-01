Дочки-матери
Wink
Детям
Маша и Медведь
6-й сезон
Дочки-матери
9.12023, Дочки-матери
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Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

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О сериале

Новый шестой сезон мультсериала «Маша и Медведь» — это доброе продолжение классических и всеми любимых приключений Маши, которая уже гораздо меньше шалит, однако остаётся тем же непосредственным, живым и мудрым ребёнком. В каждой серии поднимаются важные темы настоящей дружбы и взаимовыручки; в увлекательных сюжетах найдётся место и для мечтающей летать Розочки, и для новых фокусов Тигра, и для милого Пингвинёнка, и даже для обленившихся Пчёлок. Маленькая непоседа будет снова веселить зрителей: там, где дети от души посмеются над гэгами, взрослые наверняка оценят тонкие аллюзии к известным произведениям. «Маша и Медведь» по-прежнему объединяют у экранов поколения, чтобы подарить улыбки каждому — вне зависимости от возраста зрителя.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»