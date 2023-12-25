WinkДетямМаша и Медведь6-й сезонМания собирания
9.12023, Мания собирания
Мультсериалы, Комедия0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 1
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 2
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 3
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 4
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 5
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 6
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 7
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 8
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 9
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 10
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 11
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 12
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 13
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 14
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 15
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 16
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 17
- 0+7 мин
Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 18
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 19
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Маша и Медведь
Сезон 6 Серия 20
О сериале
Новый шестой сезон мультсериала «Маша и Медведь» — это доброе продолжение классических и всеми любимых приключений Маши, которая уже гораздо меньше шалит, однако остаётся тем же непосредственным, живым и мудрым ребёнком. В каждой серии поднимаются важные темы настоящей дружбы и взаимовыручки; в увлекательных сюжетах найдётся место и для мечтающей летать Розочки, и для новых фокусов Тигра, и для милого Пингвинёнка, и даже для обленившихся Пчёлок. Маленькая непоседа будет снова веселить зрителей: там, где дети от души посмеются над гэгами, взрослые наверняка оценят тонкие аллюзии к известным произведениям. «Маша и Медведь» по-прежнему объединяют у экранов поколения, чтобы подарить улыбки каждому — вне зависимости от возраста зрителя.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв