Новый шестой сезон мультсериала «Маша и Медведь» — это доброе продолжение классических и всеми любимых приключений Маши, которая уже гораздо меньше шалит, однако остаётся тем же непосредственным, живым и мудрым ребёнком. В каждой серии поднимаются важные темы настоящей дружбы и взаимовыручки; в увлекательных сюжетах найдётся место и для мечтающей летать Розочки, и для новых фокусов Тигра, и для милого Пингвинёнка, и даже для обленившихся Пчёлок. Маленькая непоседа будет снова веселить зрителей: там, где дети от души посмеются над гэгами, взрослые наверняка оценят тонкие аллюзии к известным произведениям. «Маша и Медведь» по-прежнему объединяют у экранов поколения, чтобы подарить улыбки каждому — вне зависимости от возраста зрителя.

