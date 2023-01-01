Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 6 серия 26 смотреть онлайн

Не будите спящего медведя
Wink
Детям
Маша и Медведь
6-й сезон
Не будите спящего медведя
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Сезоны и серии

О сериале

Возвращение непоседливой Маши и ее доброго лесного друга. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть мультик «Маша и Медведь» — 6 сезон доступен онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

В шестом сезоне мультсериала Маша становится мудрее: девчушка-хохотушка уже гораздо меньше шалит, но продолжает радовать зрителей детской непосредственностью и игривостью. Маша учится строить отношения с друзьями и заботиться о других. Среди увлекательных сюжетов вас ждут Розочка, которая мечтает научиться летать, Тигр с новыми фокусами, а также милый Пингвиненок и даже обленившиеся Пчелки. Дети от души посмеются над нелепыми и комичными ситуациями, а взрослые оценят тонкие отсылки к известным произведениям.

Не упускайте возможность подарить улыбку себе и ребенку — включайте мультфильм «Маша и Медведь». Новые серии 2023 года уже сейчас можно смотреть всей семьей онлайн и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

