Любовь по приказу. Серия 8
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Любовь по приказу (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.82016, Любовь по приказу. Серия 8
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ленинград, 1988 год. Главная героиня — Варвара Утешева, молодая артистка театра музкомедии. Она вполне успешна в карьере, на сцене Варвава поет лучшие партии, а дома ждут сын и любящий муж. Однако жизнь приготовила для нее неожиданный поворот.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь по приказу»

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