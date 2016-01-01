Любовь по приказу (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.82016, Любовь по приказу. Серия 8
Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ленинград, 1988 год. Главная героиня — Варвара Утешева, молодая артистка театра музкомедии. Она вполне успешна в карьере, на сцене Варвава поет лучшие партии, а дома ждут сын и любящий муж. Однако жизнь приготовила для нее неожиданный поворот.
Сериал Любовь по пр�иказу 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- НБРежиссёр
Николай
Борц
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Марина
Куделинская
- Актриса
Ёла
Санько
- ВЦАктриса
Виктория
Цыганкова
- СКАктёр
Стасс
Классен
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- Актёр
Валерий
Панков
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЕХудожница
Наталья
Ершова
- НБМонтажёр
Николай
Борц
- ВМОператор
Виктор
Макаров