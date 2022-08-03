Любовь по приказу. Серия 3
Wink
Сериалы
Любовь по приказу
1-й сезон
3-я серия

Любовь по приказу (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Любовь по приказу. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ленинград, 1988 год. Главная героиня — Варвара Утешева, молодая артистка театра музкомедии. Она вполне успешна в карьере, на сцене Варвава поет лучшие партии, а дома ждут сын и любящий муж. Однако жизнь приготовила для нее неожиданный поворот.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь по приказу»