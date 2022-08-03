Ленинград, 1988 год. Главная героиня — Варвара Утешева, молодая артистка театра музкомедии. Она вполне успешна в карьере, на сцене Варвава поет лучшие партии, а дома ждут сын и любящий муж. Однако жизнь приготовила для нее неожиданный поворот.

