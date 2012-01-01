Любопытная Варвара (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Любопытная Варвара
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Главная героиня истории - Варвара Ивановна Слуцкая. Бывшая учительница, ныне пенсионерка. Обожает читать детективы Агаты Кристи и всюду совать свой нос. Варвара Ивановна переезжает в квартиру к своему сыну Роману и его жене Алёне помогать с воспитанием внуков Гоши и Лизы. Поначалу отношения Варвары Ивановны с невесткой складываются не очень гладко: две хозяйки «на одной кухне» всегда сложно уживаются. К тому же у Варвары Ивановны свои взгляды и методы воспитания внуков.
Алена считает их слишком мягкими. Однажды Варвара Ивановна возвращалась домой и обнаружила в лифте труп соседки. Дело ведет следователь ОВД, сосед и друг четы Слуцких - Иван Болотников. Естественно, непоседа Варвара Ивановна начинает свое расследование. В этом ей помогает еще один сосед – пенсионер и бывший преподаватель в Академии Контрразведки – Вязьмин. Безудержная энергия, врожденная любопытность вкупе с деликатностью пожилого учителя, и, конечно, доскональное знание детективного жанра позволяет Варваре Ивановне смотреть на преступление немного под другим углом, нежели следователи…
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- СЛАктриса
Софья
Лукьянова
- Актёр
Виталий
Хаев
- РИАктриса
Рамиля
Искандер
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АЮАктёр
Алексей
Юрченко
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Ирина
Таранник
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ДВАктриса
Дарья
Волга
- ЮЛСценарист
Юлия
Лукшина
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов