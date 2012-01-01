Любопытная Варвара (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Главная героиня истории - Варвара Ивановна Слуцкая. Бывшая учительница, ныне пенсионерка. Обожает читать детективы Агаты Кристи и всюду совать свой нос. Варвара Ивановна переезжает в квартиру к своему сыну Роману и его жене Алёне помогать с воспитанием внуков Гоши и Лизы. Поначалу отношения Варвары Ивановны с невесткой складываются не очень гладко: две хозяйки «на одной кухне» всегда сложно уживаются. К тому же у Варвары Ивановны свои взгляды и методы воспитания внуков.



Алена считает их слишком мягкими. Однажды Варвара Ивановна возвращалась домой и обнаружила в лифте труп соседки. Дело ведет следователь ОВД, сосед и друг четы Слуцких - Иван Болотников. Естественно, непоседа Варвара Ивановна начинает свое расследование. В этом ей помогает еще один сосед – пенсионер и бывший преподаватель в Академии Контрразведки – Вязьмин. Безудержная энергия, врожденная любопытность вкупе с деликатностью пожилого учителя, и, конечно, доскональное знание детективного жанра позволяет Варваре Ивановне смотреть на преступление немного под другим углом, нежели следователи…



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