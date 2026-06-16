Лео и Тиг. Волшебные песни. Сезон 1. Серия 14
Wink
Детям
Лео и Тиг. Волшебные песни
1-й сезон
14-я серия
8.42016, Лео и Тиг. Волшебные песни. Сезон 1. Серия 14
Мультсериалы, Приключения0+
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Лео и Тиг. Волшебные песни (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Захватывающие приключения любимых друзей-зверят, где каждое открытие сопровождается запоминающейся мелодией. «Лео и Тиг. Волшебные песни» — мультсериал, объединяющий веселье, обучение и музыку.

Какие тайны скрывает темный лес, кто знает самые клюквенные места на болоте, почему все боятся крокодила, живут ли в чаще страшные монстры и зачем учиться танцевать — на эти и другие вопросы Лео, Тиг и их верные друзья предпочитают отвечать песней. Отправляйтесь вместе с ними в увлекательное приключение по полному загадок миру и узнайте много нового под запоминающиеся мелодии.

Не пропустите новые похождения знакомых героев в мультсериале «Лео и Тиг. Волшебные песни» (2016) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг. Волшебные песни»