Лео и Тиг. Волшебные песни (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Захватывающие приключения любимых друзей-зверят, где каждое открытие сопровождается запоминающейся мелодией. «Лео и Тиг. Волшебные песни» — мультсериал, объединяющий веселье, обучение и музыку.



Какие тайны скрывает темный лес, кто знает самые клюквенные места на болоте, почему все боятся крокодила, живут ли в чаще страшные монстры и зачем учиться танцевать — на эти и другие вопросы Лео, Тиг и их верные друзья предпочитают отвечать песней. Отправляйтесь вместе с ними в увлекательное приключение по полному загадок миру и узнайте много нового под запоминающиеся мелодии.



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