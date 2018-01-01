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Детям
Лео и Тиг. Волшебные песни
Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг. Волшебные песни»

Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг. Волшебные песни»

Режиссёры

Александр Люткевич

Александр Люткевич

Режиссёр

Актёры

Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

АктрисаЛео
Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

АктрисаТиг
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров

АктёрМапа Пандига
Ксения Кутепова

Ксения Кутепова

АктрисаМила
Наталия Медведева

Наталия Медведева

АктрисаРедьяра / Яра
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

АктрисаЛеонела / Джемайма
Елена Шульман

Елена Шульман

Актрисамама Лео
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёрбратья харзы
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

АктёрТеофан
Владимир Антоник

Владимир Антоник

АктёрЧерный гриф
Ульяна Куликова

Ульяна Куликова

АктрисаЖирафенок

Сценаристы

Мария Парфёнова

Мария Парфёнова

Сценарист
Евгений Головин

Евгений Головин

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Цыварева

Татьяна Цыварева

Продюсер
Евгений Головин

Евгений Головин

Продюсер
Антон Сметанкин

Антон Сметанкин

Продюсер
Марианна Галстухова-Сметанкина

Марианна Галстухова-Сметанкина

Продюсер

Монтажёры

Яна Мартыненко

Яна Мартыненко

Монтажёр
Михаил Ховрин

Михаил Ховрин

Монтажёр

Композиторы

Сергей Боголюбский

Сергей Боголюбский

Композитор
Дария Ставрович

Дария Ставрович

Композитор