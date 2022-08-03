Ладога (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. Советская контрразведка узнает, что немцы готовят диверсию на «Дороге жизни» — единственном пути, по которому в город доставляется продовольствие и другие грузы. Скорее всего, диверсант — один из водителей «полуторок», работающих на замерзшем Ладожском озере. Найти и остановить врага должен капитан НКВД Сергиенко…

