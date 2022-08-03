Ладога (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.22013, Ладога. Серия 1
Военный, Драма18+
О сериале
Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. Советская контрразведка узнает, что немцы готовят диверсию на «Дороге жизни» — единственном пути, по которому в город доставляется продовольствие и другие грузы. Скорее всего, диверсант — один из водителей «полуторок», работающих на замерзшем Ладожском озере. Найти и остановить врага должен капитан НКВД Сергиенко…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Александр
Велединский
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Яков
Шамшин
- АБАктриса
Анна
Блинова
- ФЕАктёр
Филипп
Ершов
- ОФАктёр
Олег
Фёдоров
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Елена
Горбунова
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- АВХудожница
Александра
Весельчакова
- НЕХудожник
Николай
Ершов
- СБХудожник
Степан
Блохин
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев