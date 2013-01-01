Wink
Сериалы
Красные горы
1-й сезон
9-я серия

Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2013, Красные горы. Сезон 1. Серия 9
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Позже они окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий за фашистов, а Илья будет бороться с немцами.

Сериал Красные горы 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные горы»