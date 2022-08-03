Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Позже они окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий за фашистов, а Илья будет бороться с немцами.

