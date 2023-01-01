Кошка. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Кошка (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02023, Кошка. Сезон 1. Серия 1
Детективы, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мрачный сериал в стиле скандинавских детективов о полицейской, которая занимается пропажей детей и вспоминает о травмах прошлого — от режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна. Следовательница по особо важным делам Оксана Кошкина, которую коллеги называют просто Кошкой, после перерыва возвращается на службу. В это время в городе начинается серия похищений детей — дел так много, что сил местной полиции на всех не хватает. Волонтеров для поисков тоже катастрофически мало. Кошкина не собирается бросать ситуацию на самотек — она уверена, что в городе назрел крупный заговор. Но оставаться с холодной головой ей мешают собственные детские воспоминания, которые ее психика предпочла подавить.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кошка»

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