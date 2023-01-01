Кошка (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Мрачный сериал в стиле скандинавских детективов о полицейской, которая занимается пропажей детей и вспоминает о травмах прошлого — от режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна. Следовательница по особо важным делам Оксана Кошкина, которую коллеги называют просто Кошкой, после перерыва возвращается на службу. В это время в городе начинается серия похищений детей — дел так много, что сил местной полиции на всех не хватает. Волонтеров для поисков тоже катастрофически мало. Кошкина не собирается бросать ситуацию на самотек — она уверена, что в городе назрел крупный заговор. Но оставаться с холодной головой ей мешают собственные детские воспоминания, которые ее психика предпочла подавить.



