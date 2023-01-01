Кошка (сериал, 2023) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодая женщина-следователь ищет виновников в пропаже детей. Атмосферный триллер от режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна.
Оксана Кошкина возвращается в родной Калининград после окончания полицейской академии. В городе таинственным образом исчезают дети, и новенькая сотрудница берется за это дело. Ее решение не случайно — в детстве Кошкина пережила ужасную трагедию, которая частично лишила девушку памяти. Загадочные похищения вызывают в Оксане странные воспоминания о прошлом, и она начинает понимать, что ее травма связана с этим делом. Занимаясь поиском преступников, Кошкина понимает, что это только часть опасной схемы, затрагивающей весь город.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- УПАктриса
Ульяна
Пилипенко
- ИВАктриса
Ирина
Воронова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕГХудожница
Елизавета
Гришина
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ЯБОператор
Яков
Башта
- Композитор
Денис
Дубовик
- ДБКомпозитор
Дмитрий
Борисов