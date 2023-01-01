Кошка (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина-следователь ищет виновников в пропаже детей. Атмосферный триллер от режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна.



Оксана Кошкина возвращается в родной Калининград после окончания полицейской академии. В городе таинственным образом исчезают дети, и новенькая сотрудница берется за это дело. Ее решение не случайно — в детстве Кошкина пережила ужасную трагедию, которая частично лишила девушку памяти. Загадочные похищения вызывают в Оксане странные воспоминания о прошлом, и она начинает понимать, что ее травма связана с этим делом. Занимаясь поиском преступников, Кошкина понимает, что это только часть опасной схемы, затрагивающей весь город.



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