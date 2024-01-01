Контуженный. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Контуженный
2-й сезон
7-я серия
8.82024, Контуженный. Сезон 2. Серия 7
Детективы18+
После тяжелого ранения бывший спецназовец обретает способность видеть прошлое. Детективный экшен от сценариста сериала «СМЕРШ»

Контуженный (сериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Во втором сезоне детективного сериала полицейский Дмитрий Чистяков расследует дело о похищении дочери криминального авторитета. Узнайте, сможет ли он, как и раньше, использовать свой дар, — смотреть «Контуженный» 2 сезон сериал онлайн можно на Wink.

О сверхъестественной способности Чистякова видеть воспоминания, прикоснувшись к предметам, узнают простые люди. Слухи о его даре доходят до местного бандита по прозвищу Ацетон, у которого похитили дочь. Ацетон решает шантажировать Чистякова, угрожая причинить вред его близким. Однако опер не до конца уверен в своем даре, ведь он только недавно успешно закончил лечение опухоли. Криминальный босс требует быстрого результата, но Чистякову теперь приходится опираться на более надежные навыки и свое чутье.

Сможет ли герой раскрыть дело? Неужели уникальный дар покинул его? Узнаете, если будете смотреть «Контуженный» 2 сезон — сериал в хорошем качестве доступен онлайн на нашем сервисе.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контуженный»

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