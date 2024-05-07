Контуженный (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
О сериале
Во втором сезоне детективного сериала полицейский Дмитрий Чистяков расследует дело о похищении дочери криминального авторитета. Узнайте, сможет ли он, как и раньше, использовать свой дар, — смотреть «Контуженный» 2 сезон сериал онлайн можно на Wink.
О сверхъестественной способности Чистякова видеть воспоминания, прикоснувшись к предметам, узнают простые люди. Слухи о его даре доходят до местного бандита по прозвищу Ацетон, у которого похитили дочь. Ацетон решает шантажировать Чистякова, угрожая причинить вред его близким. Однако опер не до конца уверен в своем даре, ведь он только недавно успешно закончил лечение опухоли. Криминальный босс требует быстрого результата, но Чистякову теперь приходится опираться на более надежные навыки и свое чутье.
Сможет ли герой раскрыть дело? Неужели уникальный дар покинул его? Узнаете, если будете смотреть «Контуженный» 2 сезон — сериал в хорошем качестве доступен онлайн на нашем сервисе.
Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- ПМРежиссёр
Павел
Мальков
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ИЯАктриса
Инна
Ярмошук
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- Актёр
Михаил
Титов
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- АПАктёр
Артур
Панов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ИЖХудожник
Иван
Журавлев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев