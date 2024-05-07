Контуженный (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Во втором сезоне детективного сериала полицейский Дмитрий Чистяков расследует дело о похищении дочери криминального авторитета. Узнайте, сможет ли он, как и раньше, использовать свой дар, — смотреть «Контуженный» 2 сезон сериал онлайн можно на Wink.



О сверхъестественной способности Чистякова видеть воспоминания, прикоснувшись к предметам, узнают простые люди. Слухи о его даре доходят до местного бандита по прозвищу Ацетон, у которого похитили дочь. Ацетон решает шантажировать Чистякова, угрожая причинить вред его близким. Однако опер не до конца уверен в своем даре, ведь он только недавно успешно закончил лечение опухоли. Криминальный босс требует быстрого результата, но Чистякову теперь приходится опираться на более надежные навыки и свое чутье.



Сможет ли герой раскрыть дело? Неужели уникальный дар покинул его? Узнаете, если будете смотреть «Контуженный» 2 сезон — сериал в хорошем качестве доступен онлайн на нашем сервисе.

