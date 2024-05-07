Контуженный. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Контуженный
2-й сезон
2-я серия
8.92024, Контуженный. Сезон 2. Серия 2
Детектив18+
После тяжелого ранения бывший спецназовец обретает способность видеть прошлое. Детективный экшен от сценариста сериала «СМЕРШ»

Контуженный (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Во втором сезоне детективного сериала полицейский Дмитрий Чистяков расследует дело о похищении дочери криминального авторитета. Узнайте, сможет ли он, как и раньше, использовать свой дар, — смотреть «Контуженный» 2 сезон сериал онлайн можно на Wink.

О сверхъестественной способности Чистякова видеть воспоминания, прикоснувшись к предметам, узнают простые люди. Слухи о его даре доходят до местного бандита по прозвищу Ацетон, у которого похитили дочь. Ацетон решает шантажировать Чистякова, угрожая причинить вред его близким. Однако опер не до конца уверен в своем даре, ведь он только недавно успешно закончил лечение опухоли. Криминальный босс требует быстрого результата, но Чистякову теперь приходится опираться на более надежные навыки и свое чутье.

Сможет ли герой раскрыть дело? Неужели уникальный дар покинул его? Узнаете, если будете смотреть «Контуженный» 2 сезон — сериал в хорошем качестве доступен онлайн на нашем сервисе.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контуженный»