Кино в деталях (сериал, 2022) сезон 14 серия 29 смотреть онлайн
6.62022, Кино в деталях. Сезон 14. Серия 29
Документальный, ТВ-шоу18+
О сериале
В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Анна
Кириллова
- Режиссёр
Константин
Куц
- ТШРежиссёр
Татьяна
Шереметьева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Юра
Борисов
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- АССценарист
Анна
Серниенко
- ГТСценарист
Георгий
Тихонов
- НРПродюсер
Надежда
Родионова
- СДМонтажёр
Сергей
Дрюцкий
- СХМонтажёр
Светлана
Хоменко
- АПОператор
Алексей
Павлов
- СМКомпозитор
Сергей
Мильниченко