Карпов (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 1
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Карпов
Сезон 2 Серия 2
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Сезон 2 Серия 3
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Сезон 2 Серия 4
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Сезон 2 Серия 5
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Карпов
Сезон 2 Серия 6
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Сезон 2 Серия 7
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 9
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Сезон 2 Серия 10
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Сезон 2 Серия 11
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Сезон 2 Серия 12
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Сезон 2 Серия 13
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Сезон 2 Серия 14
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Сезон 2 Серия 15
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Сезон 2 Серия 16
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Сезон 2 Серия 17
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Карпов
Сезон 2 Серия 18
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Карпов
Сезон 2 Серия 19
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Карпов
Сезон 2 Серия 20
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Карпов
Сезон 2 Серия 21
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Карпов
Сезон 2 Серия 22
- 18+45 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 23
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 24
- 18+47 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 25
- 18+43 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 26
- 18+46 мин
Карпов
Сезон 2 Серия 27
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Карпов
Сезон 2 Серия 28
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Карпов
Сезон 2 Серия 29
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Карпов
Сезон 2 Серия 30
О сериале
Во второй части сериала бывшему подполковнику Карпову предстоит пережить тяжелую потерю. Это событие определит ход событий всего сезона. Чтобы докопаться до истины, бывший начальник криминальной полиции «Пятницкого» устроится на работу к политику, претендующему на пост мэра подмосковного города. Карпов окунется в жестокий мир предвыборной гонки, полный дрязг, интриг, а главное – тайн. И чем больше он будет узнавать, тем больше будет понимать, что правда от него все дальше.
Во второй части под влиянием обстоятельств герои сериала сильно изменятся. Так робкая Света станет жесткой бизнес-леди, Иващук, наоборот, «покатится вниз», а Зотов проявит себя с неожиданной стороны. Но самое главное во втором сезоне «Карпова» зрителям предстоит встреча с легендарными героями «Глухаря»: бесшабашным Денисом Антошиным, принципиальным Колей Тарасовым, наивным, но добрым Агаповым, а также строгой, но справедливой Ириной Зиминой.
Вторая часть сериала докажет Карпову простую истину – очевидное, не значит настоящее. Десятки раз бывший подполковник будет идти по ложному пути, пока, наконец, не придет к разгадке своей личной трагедии. И развязка сезона, несомненно, шокирует каждого.
Рейтинг
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин