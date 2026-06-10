Во второй части сериала бывшему подполковнику Карпову предстоит пережить тяжелую потерю. Это событие определит ход событий всего сезона. Чтобы докопаться до истины, бывший начальник криминальной полиции «Пятницкого» устроится на работу к политику, претендующему на пост мэра подмосковного города. Карпов окунется в жестокий мир предвыборной гонки, полный дрязг, интриг, а главное – тайн. И чем больше он будет узнавать, тем больше будет понимать, что правда от него все дальше.

Во второй части под влиянием обстоятельств герои сериала сильно изменятся. Так робкая Света станет жесткой бизнес-леди, Иващук, наоборот, «покатится вниз», а Зотов проявит себя с неожиданной стороны. Но самое главное во втором сезоне «Карпова» зрителям предстоит встреча с легендарными героями «Глухаря»: бесшабашным Денисом Антошиным, принципиальным Колей Тарасовым, наивным, но добрым Агаповым, а также строгой, но справедливой Ириной Зиминой.

Вторая часть сериала докажет Карпову простую истину – очевидное, не значит настоящее. Десятки раз бывший подполковник будет идти по ложному пути, пока, наконец, не придет к разгадке своей личной трагедии. И развязка сезона, несомненно, шокирует каждого.

