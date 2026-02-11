Как Деревянко Чехова играл, 1 сезон, 4 серия
Сезоны и серии
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 7
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 12
- 16+24 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Как Деревянко Чехова играл
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Павел Деревянко находит для себя идеальную драматическую роль — Антона Павловича Чехова. Вот только съемки фильма о жизни писателя сталкиваются с непредвиденными проблемами. Постироничная комедия «Как Деревянко Чехова играл» — сериал о препятствиях в стремлении к великому.
Хотя сыграть Михаила Ломоносова ему так и не удалось, Павел Деревянко не опускает руки. Он все еще мечтает о роли, которая принесет ему статус серьезного драматического актера. Вскоре такая возможность ему подворачивается — готовится байопик об Антоне Чехове, земляке Деревянко. Павел отправляется в Таганрог на съемки, но производство заходит в тупик, когда правнучка писателя Маргарита выступает против проекта. Теперь Павлу нужно сделать так, чтобы она передумала, и для этого ему придется погрузиться в проблемы ее семьи.
Спасет ли актер фильм своей мечты, вы узнаете из сериала «Как Деревянко Чехова играл», смотреть который можно на видеоервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Надежда
Маркина
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- НВАктёр
Никита
Вашакидзе
- ЕЮАктриса
Евдокия
Юшкевич
- АПАктриса
Анастасия
Попова
- РФАктёр
Роман
Фомин
- АБАктёр
Алексей
Базанов
- МБАктриса
Мария
Бердинских
- ДКАктёр
Дмитрий
Костяев
- Актриса
Юлия
Сулес
- ДКАктёр
Денис
Кутузов
- ДКАктёр
Дмитрий
Карташов
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- АНСценарист
Антон
Николаенко
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- АСПродюсер
Андрей
Старовойтов
- ИЗПродюсер
Иван
Забегаев
- ИСПродюсер
Иван
Семенов
- АПОператор
Антон
Пай